Rosters for the 40th annual Nebraska Eight-Man Football Coaches Association Sertoma All-Star Football Game on June 17 at Hastings College.

West

Wyatt Gibson, Alma

Keenan Stupka, Anselmo-Merna

Brady Rohde, Ansley-Litchfield

Collin Brown, Blue Hill

Matthew Neiman, Brady

Tyler Gideon, Burwell

Connor Croxen, CWCE

Noah Kerchal, Dundy County-Stratton

LeShaun Thornabar, Elm Creek

Nate Bartling, Elm Creek

Austin Bastianos, Eustis-Farnam

Brody Lewis, Franklin

Tucker Gartner, Giltner

Denton Payne, Hemingford

Brice Hodson, Medicine Valley

Lance Moore, Mullen

Hunter Reimers, Palmer

Derek Sis, Perkins County

Jacey Nutter, Sandhills-Thedford

Cade Pokorny, Sandhills-Thedford

Hunter Aul, South Loup

Michael Gibbens, Twin Loup

Brody Nordhausen, Wauneta-Palisade

Breydon Mlady, West Holt

Head coach: Carlie Wells, Perkins County

Assistants: Matt McGinn, Anselmo-Merna; Jayce Dueland, Elm Creek; Ryan Boldt, Perkins County.

East

Bradley Bunner, Clarkson-Leigh

Ryan Neumann, Creighton

Sam Morrill, Creighton

Chad Bode, Elgin/Pope John

Trevor Luzum, Exeter-Milligan

Bryant Jorn, Falls City Sacred Heart

Austin Stuhr, Heartland

Andrew Schuller, High Plains

Zach Bayer, Howells-Dodge

Derek Reardon, Humphrey-Lindsay Holy Family

Cole Wemhoff, Humphrey St. Francis

Colton Biltoft, Lawrence-Nelson

Colton Davis, Nebraska City Lourdes

Benny Stevens, Nebraska Christian

Grant White, Neligh-Oakdale

Chris Bentley, Neligh-Oakdale

John Surber, Osceola

Tyler Reikofski, Osmond

Garret Caldwell, Superior

Colby Ensz, Tri County

Nolan Plagge, West Point Guardian Angels

Head coach: Chris Ardissono, Bruning-Davenport/Shickley

Assistants: Ron Beacom, Neligh-Oakdale; Brian Blevins, Lawrence-Nelson; Scott Shipley, BDS.