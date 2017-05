**Class B and Class C district track meets will be held Thursday, May 11. Will update once complete.

North Platte HS

Alli Skala – Shot Put, Discus

Delano Hernandez – Pole Vault

Jacob Harvey – Pole Vault

Payton Smith – High Jump

Trevon Weaver – Long Jump, 100 Meter, 200 Meter

Joey Larson – Discus

Elliott Purdy – Discus

Nick Bocott – 300 Meter Int. Hurdles

Brady HS

Michaela Jurjens – Pole Vault, 300 Meter Hurdles

Tara Callahan – Shot Put, Discus

Emery Swan – 400 Meter, 800 Meter

Girls 1600 Meter Relay (Michaela Jurjens, Joya Most, Emily Mann, Emery Swan)

Colton Lovitt – Long Jump

Christian Gentry – Discus

Noah Jurjens – 1600 Meter

Boys 3200 Meter Relay (Noah Jurjens, Colton Lovitt, TJ Roe, Tyrell Rossman)

Maxwell HS

Sydney Mullin – Long Jump, Triple Jump, 100 Meter, 200 Meter

Nicole Howitt – Discus

Caden Messersmith – Pole Vault

Will Huffman – Long Jump, Triple Jump

Paxton HS

Mason Schimonitz – High Jump

Roper Chandler – Shot Put

Bennett Perlinger – 1600 Meter

Boys 3200 Meter Relay (Emmit Rosentrater, Mason Schimonitz, Kaden Schow, Bennett Perlinger)

Stapleton HS

Lucas Harbur – Triple Jump

Trenton Harbur – 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter

Nathan Holmes – 3200 Meter

Mullen HS

Addy Vinton – High Jump, 100 Meter Hurdles, 300 Meter Hurdles

Haley Jones – 800 Meter

Molly Paxton – 3200 Meter

Girls 1600 Meter Relay (Addy Vinton, Brittni McCully, Aubrey Frye, Haley Jones)

Lane Edis – High Jump

Tell Spies – Discus

Luke Christen – 800 Meter, 1600 Meter

Lance Moore – 110 Meter Hurdles, 300 Meter Int. Hurdles

Samuel Vinton – 300 Meter Int. Hurdles

Boys 400 Meter Relay (Daniel Young, Lance Moore, Lane Edis, Brode McIntosh)

Boys 1600 Meter Relay (Justin Wiens, Lance Moore, Lane Edis, Brode McIntosh)

Wallace HS

Hannah Nelson – Long Jump

Peyton Messersmith – Triple Jump

Margaret May – 200 Meter

Madisen Messersmith – 400 Meter

Girls 1600 Meter Relay (Jayden Widener, Peyton Messersmith, Margaret May, Madisen Messersmith)

Micah Swedberg – High Jump, 400 Meter

Jared Sullivan – Triple Jump

Boys 1600 Meter Relay (Tyler Daniels, Jared Sullivan, Robbie Nelson, Micah Swedberg)